2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası'na doğru

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Cumurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu yerinde takip ettiklerini ve burada gözlem yapma imkanı bulduklarını belirterek, 2020 yılında Sakarya'da yapılacak Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası için hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Sakarya'nın 2020'de tarihi bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağını aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimiz büyük bir organizasyona 2020'de ev sahipliği yapacak. Bilindiği üzere kısa süre önce 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Cumhurbaşkanlığımızın himayesine alınmıştı. Büyükşehir belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz."



