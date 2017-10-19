FETÖ sanıklarına hapis cezası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, KHK ile kapatılan iki okulun müdürüne 7 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Fikret Cümbüş Çorum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık İlhami Arıkan ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cümbüş, savunmasında, Bank Asya hesabının maaş hesabı olduğunu iddia ederek, sonrasında bir hesap hareketliliğinin olmadığını savundu.

Örgütün haberleşme programını da kullanmadığını ileri süren Cümbüş, tespit raporunu kabul etmediğini ve para yardımında bulunmadığını iddia etti.

Tutuksuz sanık Arıkan ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Arıkan da mahkumiyet kararı üzerine tutuklandı.

- ByLock'a girilen adres evi çıktı

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan S.A. ile M.K. ve avukatları katıldı.

S.A, savunmasında, ByLock kullanmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. S.A, kayıtlarda ByLock'a girilen adresin kendi evinin çıkması üzerine de programı kullanmadığını iddia etti.

M.K. ise ByLock ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunduğunu ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.A'nın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 10 polisin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti ayrı ayrı duruşmalarda yargılanan polislerin duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.



