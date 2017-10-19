Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Şaban Şahin ve avukatı katıldı.
Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında ifade veren kişilerin, Şahin'in "örgüt üyesi" olduğu yönünde beyanları bulunduğunu belirtti.
Sanık Şahin, kendisi hakkında ifade veren 3 kişiyi de tanımadığını, neden böyle konuştuklarını bilmediğini savundu.
Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, Şahin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.