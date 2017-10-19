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Şehit öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

19 Ekim 2017 Perşembe, 20:28
Şehit öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

ŞANLIURFA (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adı, görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulun kütüphanesinde yaşatılacak.

MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi tarafından hazırlanan İl Milli Eğitim ve Orman Bölge Müdürlükleri ile İl Müftülüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Üç Adımda Gelecek" projesi kapsamında, Siverek Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesinde oluşturulan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı verildi.

Kütüphanenin açılışı, MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve İl Müftüsü İhsan Açık tarafından yapıldı.

Barut, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan gençlere destek vermek için projeyi başlattıklarını söyledi.

Projeyi üç temel esas üzerine hazırladıklarını belirten Barut, "Projemizi eğitim, bilgi ve yeşil üzerine kurduk. Proje kapsamında fidan dikimi de gerçekleştireceğiz. Kütüphaneye ismini verdiğimiz şehit Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Daha sonra öğrencilerin katılımıyla okulun bahçesine fidan dikildi.

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