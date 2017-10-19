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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

19 Ekim 2017 Perşembe, 21:02

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Mehdi Baurabia, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, ​​Eze

Salzburg: Walke, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Wolf, Samassekou, Berisha, Gulbrandsen, Dabbur

Gol: Dk. 5 Gulbrandsen (Salzburg)


KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun üçüncü haftasında Atiker Konyaspor, Salzburg karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.

5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ulmer'in pasında, ceza alanı içinde Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında, iyi yükselen Eze'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Salzburg'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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