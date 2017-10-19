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Sakarya'da dini kitapların çöp aracına atıldığı iddiası

19 Ekim 2017 Perşembe, 21:10

SAKARYA (AA) - Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, dini kitapların çöp aracına atıldığı iddasına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, "Kur'an-ı Kerim, meal, tefsir ve ilmihal kitaplarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilmesi gerekirken müftülük çalışanları tarafından belediyeye ait araçlara yüklenerek dönüşüm tesislerine gönderildiği ve bunun toplumda infiale sebebiyet verdiği" şeklinde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili resen adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada, konunun bütün yönleriyle ve hassasiyetle değerlendirildiği kaydedildi.

Sakarya Valiliği'nce konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve İlçe Müftüsü ile müftülük görevlisi 3 personelin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından açığa alındığı belirtilmişti.

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