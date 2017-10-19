GÜNCELLEME - ByLock programını, muhbirlerle haberleşmek için kullanmış

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Emniyet örgütlenmesine yönelik davada 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken polislikten ihraç edilen sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıkların ByLock tutanakları okunurken, sanıkların ByLock'a giriş tarihleri ile o günkü adresleri teyit edildi.

Sanıklar, ByLock programını yüklediklerini ve kullandıklarını kabul etmezken, Mahkeme Başkanı, telefon ve bilgisayar kullanımlarının, IP adreslerinden ve baz istasyonlarından elde edilen tespitler doğrultusunda hazırlanan raporlarda sanıkların görev yaptıkları çevrede gerçekleştiğinin görüldüğüne dikkati çekti.

- "ByLock'u muhbirlerle haberleşmek için kullandım"

Tutuklu sanık eski emniyet amiri Mustafa Taç, ByLock programını kullandığını itiraf ederek, "ByLock programını, genel asayiş konularında muhbirlerle haberleşmek için kullandım, FETÖ üyesi kişilerle bu program üzerinden görüşmede bulunmadım." dedi.

- Emniyetteki terfiler, ev toplantılarında konuşuluyor

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanı alınan tanık Murat Beylur, "Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde Ramazan Şen adlı kişinin evinde (tutuklu sanıklar) Muhsin Haspolat, Nadir Gergin ve tutuksuz sanık C.S. ile birlikte sohbet toplantılarına katıldık. Daha sonra başka adreslere de zaman zaman birlikte sohbet toplantılarına gittik. 2016 mayıs sonu haziran başına kadar toplantılar devam etti." dedi.

Bu toplantıların birinde Emniyetteki terfilerin konuşulduğunu belirten Beylur, "Emniyette terfilerle ilgili, rütbe konusunun gündeme geldiği toplantıda, cemaat abisi bize 'Rütbeleriniz niçin verilmiyor' diye sordu. Bu konunun devletin takdirinde olduğunu söyledim. Artık bu toplantılar Allah rızası olmaktan çıkmıştı, iş menfaate dönmüştü. Artık yeter dedim." ifadelerini kullandı.

Beylur, telefonuna ByLock'u tutuklu sanık Muhsin Haspolat'ın kurduğunu söyleyerek, "Her zaman programa dört haneli bir şifre ile giriyordum, kullanıcı adını hatırlamıyorum. Bu programın ByLock olduğunu Emniyette verdiğim ifade sırasında öğrendim. Yüklenen program, Tango görünümlü ByLock'muş." diye konuştu.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinden sonra avukatların savunmalarına geçildi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği aradan sonra ara kararı açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Dava

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 17 sanık hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği" suçundan dava açılmıştı.