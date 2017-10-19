Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Kayseri'de

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "2030'a kadar bu deprem bekleniyor ve 7'nin üzerinde olacak. Böyle bir deprem olursa biz buna hazırlıklı mıyız İstanbul'da? Emin olun hazırlıklı değiliz." dedi.

"Kayseri Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı"na katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, bu ülkenin yüzde 90'dan fazlasının 1, 2, 3 ve 4'üncü derecede deprem kuşağı olduğunu söyledi.

1 ve 2'nci derecede olan deprem alanının miktarının yüzde 66 olduğunu ifade eden Özhaseki, nüfusun yüzde 71'nin de bu bölgelerde yaşadığını belirtti.

Türkiye'de son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde 56 deprem olduğunu anımsatan Özhaseki, son yüzyıldaki depremlerde 83 bin can kaybı ve maddi zararın da 100 milyon dolar civarında olduğunu anlattı.

Herkesin bilmesi gereken gerçeğin Türkiye'nin 1'inci ve 2'nci derece deprem kuşağında olduğuna ve kendileri için de büyük bir tehlike ve tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"İstanbul için üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyleyebiliriz. Korkutmak için söylemiyorum ama bunları söylemeliyiz. Birbirimizi uyarmadan iyi bir iş yapmış olmayız. 1939'da Erzincan'da bir deprem olmuş, 3 sene sonra Niksar'da, 1 sene sonra Tosya'da oluyor. Çizgi devam ediyor. Bolu'da olur, Abant'ta olur. 1999'da Gölcük'te vurdu. Dümdüz bir çizgi, Kuzey Anadolu Fay Hattı diyorlar. Şimdi Marmara açıklarında bekleniyor. Hocalar bunu söyledikten sonra bu fay hattının hareketli olduğu, yakın bir zamanda patlayacağı tehlikesini uyardıktan sonra, bir de diyorlar ki 'zaten yerin altında olan bu işi çok bilebilme imkanımız yok ancak geçmişe doğru hareketlenmelere bakarak, onun periyotlarına bakarak, zaman dilimlerine bakarak kaç senede bir orada deprem olduğunu bilebiliriz.' diyorlar. Marmara'da 5 tane segment var. En tehlikeli olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ucundaki segmentteki fay hattı 500 senede bir patlıyor. 550'li senelerde patlamış, 950-960'larda yeniden bir hasar oluşmuş, 1500'lerde var. Şimdi süre doldu diyorlar. Bütün hocalar bunu söylüyor. Bu iki konuda hocalar hemfikir. 2030'a kadar bu deprem bekleniyor ve 7'nin üzerinde olacak. Böyle bir deprem olursa biz buna hazırlıklı mıyız İstanbul'da? Emin olun hazırlıklı değiliz. Mevzi olarak Anadolu'nun bir yerinde olursa onun altından kalkmak kolay. Ama böyle bir deprem İstanbul'da olursa İstanbul Büyükşehir Belediyesinin afet bölümünde hazırlanan deprem raporlarına göre riskli gözüken bağımsız birim sayısı 600 bin civarında. Bunun belki büyük bir kısmı çok hasarlı olarak yıkılır, bir kısmı az hasarlı olarak yıkılır ama yıkıldığında Allah korusun bütün sokaklar kapanır, iletişim biter, altyapı biter, insanlar moralman çöker. Bunun karşımıza çıkaracağı hasarın beledi neredeyse 100 milyon doları buluyor."

Hocaların 12-13 sene sonra en geç deprem olacağını söylediğini aktaran Özhaseki, "Belki yarın sabah olur bilmiyoruz, hiç olmaz inşallah, Allah'tan dileğimiz o ama 15 seneye kalmayacak diyorlar. Bizim 15 seneye kadar İstanbul'u baştan sona yenilememiz lazım. Riskli gördüğümüz bütün yapıları elden geçirmemiz lazım. Belediye başkanlarına desek vererek bu işi hızlandırmamız lazım. Hazırlık yapmamız lazım, yapmazsak ne olur, bir gün deprem gelir kendini hatırlatır." diye konuştu.

HDP'nin elinde bulunan ve kayyum atanan belediyelere değinen Bakan Özhaseki, bu belediyelerin neredeyse bütçelerinin tamamını devletten aldıklarını söyledi.

Bunun yüzde 90-95 aralığında olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Yatırım bütçeleri yüzde 0'larda. Yüksekova'nın yatırım bütçesi yüzde 2,12, Hani yüzde 0, Ergani yüzde 0,94, Dargeçit 0,30, Derik 0,3. İyi de diğer belediyelerin böyle mi yatırım bütçeleri? Yok, bizimkiler yüzde 40, 50, 60, 70'lerde. Bunların personel masrafları yüzde 90'larda. Bütçesinin neredeyse tamamı devletten geliyor, onu direkt olarak personellerine veriyorlar. Iğdır'da personel gideri taşeronla birlikte yüzde 91,8, Sur'da yüzde 81,8, Mazıdağı'nda yüzde 88, gidiyor böyle." dedi.

Yurt dışında da çok ciddi operasyonlar yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, o bölgelerde kendileri için bir tehdit oluşturmaması adına müthiş bir harekatın içerisinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomide büyüdüğüne işaret eden Özhaseki, "Sene sonunda herhalde yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğiz. 5'in üzerinde bir büyüme 28 tane Avrupa ülkesinin büyüme hızının neredeyse iki misli. Ortalama söylüyorum. Bu alanda neredeyse dünya üçüncüsüyüz. Şükür Allah'a işimiz de iyiye gidiyor." diye konuştu.



