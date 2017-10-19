Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 14 ayrı davada 11'i tutuklu 20 sanık hakim karşısına çıktı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14 ayrı davaya, tutuklu sanıklar Ümit Elmas, Mehmet Ünlü, Muhammet Bekir Aymaz, Veli Sağlam, Mustafa Ünal, Yusuf Yorgancı, İlker Demir, İsmail Biçer, Osman Uysal, Yakup Koçpınar, tutuksuz sanıklar Mehmet Eren, Cemil Er, Nazlı Türk, Arzu Ünlü, Erdem Erday, Mehmet Uysal, Ömer Soykasap, Ebru Topuz, Mesut Mercan, Hüseyin Kaya ve avukatları katıldı.
"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti, beratlerini ve tahliyelerini istedi.
Mahkeme, Hüseyin Kaya'yı 8 yıl 3 ay, Ümit Elmas'ı 12 yıl 9 ay, Veli Sağlam'ı 7 yıl 6 ay, eski Kocatepe Üniversite Hastanesi Başhekimi Mehmet Ünlü'yü 12 yıl, Arzu Ünlü'yü 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan kapatılan Zaman gazetesi Afyonkarahisar Temsilcisi Mesut Mercan'ın tutuklanmasına ve duruşmasının ertelenmesine karar verildi.
Öte yandan tutuksuz yargılanan ve 4 yıl 2 ay ceza alan Arzu Ünlü, cezası kesinleşinceye kadar serbest bırakıldı.
Tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Uysal ise beraat etti. Sanık Nazlı Türk, duruşmaya SEGBİS ile Denizli’den bağlandı. Türk'e savunma için süre verilerek duruşması ertelendi.
Mahkeme, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan aynı davada yargılanan İlker Demir’e 13 yıl 6 ay, İsmail Biçer’e 13 yıl 6 ay, Yakup Koçpınar’a 13 yıl 6 ay ve Osman Uysal’a 18 yıl hapis cezası verdi.