Muğla'daki trafik kazası davası

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan, ikiz kardeşlerden birinin öldüğü, diğerinin de aralarında olduğu 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Ali Osman Kunduz'un ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, kazada yaralanan Oğuzhan Önel, hayatını kaybeden Doğukan Tanışan ile yaralanan ikizi Batuhan Tanışan'ın annesi Hanım ve babası Muzaffer Tanışan müşteki sıfatıyla hazır bulundu.

Sanık Kunduz, kazadan bir gün önce ilçeye tatile geldiğini, konakladığı otelden dışarı çıkmadan önce içki içtiğini söyledi.

Otelin yakınındaki sahile gittiğini ve aracını uygun bir yere park ettiğini ifade eden Kunduz, burada ismini sonradan "Oğuzhan" olarak öğrendiği kişiyle tanıştığını ve bir süre sonra söz konusu gencin yanındaki iki kişiyle, otomobiliyle dolaştıklarını anlattı.

Kunduz, otele dönerken Oğuzhan ve arkada oturan gençlerden birisinin "Ağabey sosyal medyadayız, canlı yayın yapıyoruz, high speed (yüksek hız) yapar mısın?" dediğini öne sürdü. Bunun üzerine hızlandığını belirten Kunduz, şöyle konuştu:

"Hatırladığım kadarıyla kilometre 160 yahut 170'e kadar çıktı. Işıklardan birden bir kavşaga geldiğimizi gördüm. 'Bu ne?' diye şaşırdım. Arabayı toparlayamadım, kavşağa girdim. Araba takla attı. Kaza bu şekilde meydana geldi. Benim ve Oğuzhan'ın emniyet kemeri bağlıydı. Oğuzhan, arkada oturan Batuhan ve Doğukan'a 'Emnyet kemerinizi bağlayın' demişti ancak şahısların emniyet kemeri bağlayıp, bağlamadıklarını görmedim. Kazanın meydana geldiği kavşakta neredeyse hiç ışıklandırma yoktu. Hatırladığım kadarıyla yol ıslak değildi. Kaza anlattığım şekilde meydana geldi. Her şeyin hayırlısı olsun. Başka bir şey söylemek istemiyorum."

- "Hız yapmasını söylemedim"

Müşteki Oğuzhan Önel ise yolculuk esnasında sosyal medya üzerinden yayın yaptığını ancak sanığa hız yapmasını söylemediğini ifade etti.

Önel, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Kazada ikizlerinden Doğukan'ı kaybeden Hanım Tanışan da diğer oğlu Batuhan'ın yürüyemediği için duruşmaya katılamadığını söyledi. Hiç kimsenin içki içip direksiyon başına geçmemesini dileyen Tanışan, "Adalet yerini bulsun. Başka Doğukanlar ölmesin, annelerin canı yanmasın." dedi.

Baba Muzaffer Tanışan da adaletin yerini bulmasını istediklerini kaydetti.

Yaralanan Batuhan'ın ifadesinin alınması, teknik raporlar ve görüntü kayıtlarının İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.



3 Temmuz'da Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Ali Osman Kunduz yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkıp devrilerek iş yerinin istinat duvarına çarpmıştı. Kazada sürücü ile devrilen araçtaki Oğuzhan Önel ile Göztepe Spor Kulübü altyapı sporcusu olan ikiz kardeşler Batuhan ve Doğukan Tanışan (16) yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Doğukan Tanışan, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Öte yandan, kavşağa hızla giren otomobilin kaldırımı aşıp devrimesi ve istinat duvarına çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.