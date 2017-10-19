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Traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

19 Ekim 2017 Perşembe, 21:49
Traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA)- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir traktör ve 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Erkol idaresindeki 06 AOE 05 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresindeki Sandıklı Gökçealan köyü kavşağında karşıya geçmeye çalışan Veli Uygun idaresindeki 03 LM 801 plakalı traktörün arkasında bulunan mibzer ve yine traktörün arkasında bulunan arpa yüklü römorka çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktörün römorku yerinden söküldü.

Yola savrulan römorka yolda seyir halindeki Talip Alp (38) idaresindeki 06 FN 1711 plakalı otomobil ve Erol Er (51) idaresindeki 06 REL 02 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, Erol Er (51), Hülya Er (45), Hacernur Er (30), İbiş Alp (58) Kazım Alp (55), Talip Alp (36) ve traktörde yolcu olarak bulunan Şaban Başbunar (44) yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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