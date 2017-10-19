Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Mehdi Baurabia, Jonsson (Dk. 71 Ali Çamdalı), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 76 Ezekiel), Eze (Dk. 61 Musa Araz)
Salzburg: Walke, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Haidara (Dk. 78 Minamino), Wolf (Dk. 71 Schlager), Samassekou, Berisha, Gulbrandsen (Dk. 86 Rzatkowski), Dabbur
Goller: Dk. 5 Gulbrandsen, Dk 80 Dabbur (Salzburg)
Sarı kartlar: Dk. 52 Jonsson (Atiker Konyaspor), Dk. 56 Lainer (Salzburg)
KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg'a 2-0 yenildi.
46. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Walke'de kaldı.
60. dakikada Samassekou'nun pasında, ceza sahasında topla buluşan Berisha'nın yerden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.
80. dakikada Avusturya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ferhat Öztorun'un geri pasında topu kontrol etmekte zorlanan kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı Minamino'ya kaptırdı. Bu oyuncunun pasında Dabbur, topu filelere gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Salzburg'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.