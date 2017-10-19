Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'da iş kazası: 3 yaralı

19 Ekim 2017 Perşembe, 22:08
Manisa'da iş kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde kurulu bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrikadaki üretim sırasında yük taşımakta kullanılan vinç saat 21.00 sularında işçilerin üzerine devrildi.

Kazada yaralanan 3 işçi olay yerine gelen ambulaslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin hayati tahlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bu arada, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de olay yerinde inceleme yaptı.




İLGİLİ HABERLER
Yerli zırhlı araç Pusat, Manisa’da tanıtıldı
YEREL

YERLİ ZIRHLI ARAÇ PUSAT, MANİSA’DA TANITILDI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Seramiksan sezona galibiyetle başladı
YEREL

SERAMİKSAN SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI