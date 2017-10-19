Manisa'da iş kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde kurulu bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, fabrikadaki üretim sırasında yük taşımakta kullanılan vinç saat 21.00 sularında işçilerin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan 3 işçi olay yerine gelen ambulaslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin hayati tahlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Bu arada, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de olay yerinde inceleme yaptı.