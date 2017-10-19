Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyeliği davası

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve tutuklu yargılanan Suriye, Moğolistan, Özbekistan ve Azerbaycan uyruklu 7 sanığa, 49 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu İbrahim Elbasha, Fırat Gültekin, Moğolistan uyruklu Enver Cemal ile Özbekistan uyruklu Khayatılla Abdurattoev ve Azerbaycan uyruklu Khati Hüseynov tutuklu bulunduğu cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, sanığın avukatı da hazır bulundu.

İlk olarak sanık Elbasha'ya, tercüman vasıtasıyla iddianameyle ilgili bilgi verildi.

Sanığa, Avusturalya İnterpol birimince, DAEŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle mavi bültenle arandığı bilgisi aktarıldı.

Sanık Elbasha, terör örgütüne üye olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Elbasha’ya "silahlı terör örgüt DEAŞ"a üye olmak suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

- Dört örgüt üyesine 31 yıl 8 ay hapis cezası

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer duruşmada ise Fırat Gültekin, Moğolistan uyruklu Enver Cemal ile Özbekistan uyruklu Khayatılla Abdurattoev ve Azerbaycan uyruklu Khati Hüseynov ile sanıkların avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çeşitli ülkelerden bünyesine katıldıklarının bilinen bir gerçek olduğunu, Suriye ve Irak'a geçiş yapabilmek için eleman temin ettikleri, "Telegram" haberleşme programı ile örgüt mensuplarıyla temasa geçtikleri bilgisini verdi.

Mahkeme heyetinin sunduğu, DEAŞ terör örgütüne daha önce katılan karı kocanın örgütten ayrılmak istediği için 3 küçük çocuğunu örgütün talimatı ile Kahramanmaraş'taki hücreevinde zorla tuttukları bilgisini, sanık Gültekin kabul etmedi.

Sanık Gültekin ayrıca Kahramanmaraş’taki terör örgütünün hücreevi sorumlusu olduğu yönündeki suçlamaları da kabul etmedi.

Dört sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gültekin'e "silahlı terör örgüt üyeliği DEAŞ’a üye olmak" sucundan 9 yıl hapis cezası verirken, Cemal, Abdurattoev ve Hüseynov 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- "PKK ailemden 13 kişiyi öldürdü"

Suriye uyruklu Suphi Süleyman'ın Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına ise tutuklu sanık Süleyman, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Suriyeli Riyad Muhammed El Batran ile sanıkların avukatı katıldı.

Sanık Süleyman, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, "Ben Suriye’den DAEŞ ve PKK'dan kurtulmak için Türkiye'ye geldim. DEAŞ terör örgütü ile her hangi bir alakam yok." dedi.

PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan sanık Batran ise "PKK terör örgütü üyesi değilim. Ailemi geçindirmek için Türkiye'ye geldim. PKK terör örgütü kardeşimi ve ailemden 13 kişiyi öldürdü. Ben bu örgütün üyesi kesinlikle değilim." diye savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman'a "silahlı terör örgüt üyeliği DEAŞ'a üye" olmak suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Batran'ın ise beratine hükmetti.