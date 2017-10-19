GÜNCELLEME 2 - Hatay'da karakola taciz ateşi

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HATAY (AA) - Hatay Valiliğinden, Samandağ ilçesindeki sahil güvenlik karakoluna bölücü terör örgütü PKK mensubu oldukları değerlendirilen kişi veya kişilerce taciz ateşi açıldığı belirtilerek, "Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı’nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çevlik mevkisindeki karakola bölücü terör örgütü PKK mensubu oldukları değerlendirilen kişi veya kişilerce 18.45'te taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine saldırganların kaçtığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlarla Musa Dağı'nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir."