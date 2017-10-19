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BURSA (AA) - Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Daikın iş birliği ile Türkiye turnesine çıkan Japon Davul Grubu "Ondekoza" Bursalı sanatseverler için sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteride grup, dans ve konser performansıyla müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

Davul ritimlerinin yanı sıra yöresel danslara da yer verilen gecede grup Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkşlandı.

Grup, "Dua"i "Hachijyo"i "Kendama" ve "Odaiko" gibi eserleri Japonya'ya özgü davullar ile çaldı.

Ondekoza, 22 Ekim'de İzmir'de, 23 Ekim'de de İstanbul'da sahne alacak.







