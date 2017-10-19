Balkondan düşen bebek ağır yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın 2. katından düşen 15 aylık bebek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Korubaşı Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları 4. Blok'ta, 15 aylık Edibe Meryem Arslan, teyzesi Mervenur Tozkoparan'ın evinin ikinci katındaki pencereden sokağa baktığı sırada düştü.

Yaklaşık 7-8 metreden beton zemine düşen bebeği gören vatandaşlar ve yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan bebeği ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, Bülent Ecevit Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.