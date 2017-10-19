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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

19 Ekim 2017 Perşembe, 22:44

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil Bağlar mevkinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Yiğit'e çarptı.

Yiğit çarpmanın etkisiyle yaklaşık yüz metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yiğit'in cansız bedeni 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri Yiğit'e çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.




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