Erzincan'da "FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük" davası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüzlük yaparak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 72 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar savunma yaptı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say, Rahman Kayımtu ve Veysel Akdoğan ile iş adamlarının da aralarında yer aldığı 37'si tutuklu 72 sanık hazır bulundu.

Davanın diğer sanığı İsmail Talay, tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, tutuksuz sanık Rahman Kayımtu da Trabzon Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık İsmail Ildız, yaptığı savunmada, KHK ile kapatılan bir vakıfta başkanlık yaptığını söyledi.

Vakıftaki tüm faaliyetlerin resmi bir şekilde kayıt altına tutulduğunu ileri süren Ildız, "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim, suçlamaları kabul etmiyorum. Vakfın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmektir. Vakıf yönetimi tarafından alınan kararlar karar defterinde kayıt edilmiştir. Hiçbir yasa dışı faaliyetimiz olmadı." dedi.

Tutuklu sanık Sabit Kabakçı, öğretmenlik ve milli eğitim müdür yardımcılığı yaptığını, Fevzi Efendi Vakfı'nda adına kesilen bağış makbuzunu kabul etmediğini öne sürerek, "Benim bağışlayacağım herhangi bir param yoktur. Ben emekli birisiyim. Bu parayı bağışlamadım. Duruşma sırasında gördüm ki benden başka emekli olan bazı sanıkların üzerine de bilgileri dışında bağış makbuzu kesildiğini gördüm." diye konuştu.

Tutuklu sanıklar Kadir Akar, Necdat Çiydem ile tutuksuz sanıklar Eyüp Dündar, Halit Akpınar, Hasan Seven, İbrahim Ethem Özer, Yılmaz İnner, İhsan Şenyuva, Kenan Ünsal, Muhammet Ali Göksu, Mehmet Fikret Şireci, Ensar Akbalık ve Mehmet Sami Bağdaş'ın savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, diğer sanık savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.