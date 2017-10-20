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Yunan gümrükçülerin grevi sona erdi

20 Ekim 2017 Cuma, 09:09
Yunan gümrükçülerin grevi sona erdi

EDİRNE (AA) - Yunanistan gümrük çalışanlarının Türk sınır kapılarındaki geçişleri de etkileyen grevi bitti.

Yunan gümrük çalışanlarının 24 saat süreli grevleri sona erdi, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından geçişler başladı.

Dün sabah Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda araç ve yaya geçişine izin verilmemiş, İpsala Sınır Kapısı'nda ise sadece balık yüklü tırlarla küçük araç ve otobüslere izin verilmişti.

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