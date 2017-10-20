600 yıllık caminin restorasyonunda sona gelindi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 600 yıl önce Orhan Bey tarafından yaptırıldığı bilinen Çelebi Mehmet Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.
Geçen yıl kasım ayında başlanan ve 400 günde bitirilmesi hedeflenen restorasyon çalışmalarıyla cami eski ihtişamına kavuşturuluyor.
Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlisi sanat tarihçisi Hakan Karşıyaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelebi Mehmet Camisi'nin 1414-1420 yıllarına tarihlendirildiğini söyledi.
Arşiv belgelerinden öğrenildiği kadarıyla caminin yapım masraflarının Orhan Gazi'nin vakıflarından karşılandığını dile getiren Karşıyaka, kesme taş ve tuğladan inşa edilen yapının sade sıvalı dış cephe duvarlara sahip olduğunu ifade etti.
Karşıyaka, geçen yıl Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışması ile yapılacak araştırmaların caminin tarihini aydınlatmaya yardımcı olacağını anlattı.
Çelebi Mehmet Camisi'nin 707 bin liraya mal olan restorasyonunun Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.