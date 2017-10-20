20 yıldır kullanılmayan otel turizme kazandırılacak

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 1998'den bu yana atıl durumdaki yüzme havuzlu ve 100 yatak kapasiteli otel, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle turizme kazandırılacak.

İller Bankasının, belediyenin paylarından kesilmek suretiyle 1994'te yapım ihalesini gerçekleştirdiği 100 yatak kapasitesi, 700 kişilik salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan otelin 30 dönümlük arazisi, aynı yıl tapu kayıtlarında sahibi gözüken 3 kişiye bedeli ödenerek kamulaştırıldı.

İnşaatın tamamlanma aşamasına geldiği dönemde arazide payları olduğunu iddia eden bazı vatandaşların açtığı dava sonucunda arsada 130 varisin daha hakkı bulunduğu belirlendi.

Belediye Başkanlığı, 1998'de tamamlanan otelin, arazisinde kayıtlı 130 varise ulaşıp, arsa ortaklığının sonlandırılmasına yönelik açtığı değer tespit davası sonrası hak sahiplerine bedellerini ödeyerek oteli ve arsayı satın aldı.

İşletmeye hazır haldeki otelin turizmcilere kiralanması için çıkılan ihalelerden olumlu sonuç alınamaması üzerine uzun yıllar atıl bekleyen ve bazı bölümlerinde sıvalar dökülen çatısı hasar gören tesiste bakım, onarım ve restorasyon çalışması yapılması gerekliliği ortaya çıktı.

- "3 ay içinde turizme kazandırılacak"

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 yıl önce temeli atılan ve arazisinde çıkan mülkiyet sorunu nedeniyle yaklaşık 20 yıldır atıl durumda bekleyen oteli turizme kazandırma kararlılığında olduklarını ve bunun için başladıkları çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Tesisin turizme kazandırılmasına yönelik geçmişte yapılan projeyi göreve geldikleri 2014'te yeniden revize ettiklerini ve hazırladıkları projeyle BAKKA'dan finans arayışına girdiklerini dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Sayın Valimizin, BAKKA Yönetim Kurulunun desteğiyle projemiz kabul edildi. Otelin, yeniden ayağa kaldırılması için gerekli olan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira bedelin yaklaşık 800 bin lirası BAKKA tarafından karşılanıyor. Yaklaşık 2 aydır otelin restorasyon ve deprem güçlendirme inşaatımız devam ediyor. Milli servetimizin heba olmaması için ormanla iç içe olan ve 4 yıldız alabilecek kapalı yüzme havuzlu otelimizi 3 ay içinde ilçe, bölge turizmine, ülke ekonomisine kazandırmış olacağız."

- Sporcular için kamp merkezi

Otelin bulunduğu konumda futbol sahası, spor salonu, yürüyüş yolları gibi imkanlar da olduğuna işaret eden Uzun, tesisin başta futbol kulüpleri olmak üzere diğer spor branşlarındaki sporculara da kamp imkanı sunacağını anlattı.

İlçenin temiz havası, oksijeni, görsel olarak yeşilin her tonu, akarsuları, şelalesi ve yaylasıyla kampa çok elverişli ve kıymetli bir bölge olduğuna vurgu yapan Uzun, "Yine ilçemiz son yıllarda bisiklet şenlikleri, kamp gibi çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor. Otel tamamlandığında ilçemize gelen ziyaretçilerin konaklaması için de önemli bir eksikliği giderecektir. Küre Dağları Milli Parkı eteğinde, ormanla iç içe olan otelin hizmete girmesiyle ilçe turizminde bir patlama yaşanacak ve bu ilçe ve bölge ekonomimize de güzel yansıyacaktır." diye konuştu.

Başkan Uzun, bina ve çevre düzenlemesiyle atıl durumdan kurtardıkları oteli belediye olarak işleteceklerini dile getirerek, otelin kongre ve kış turizminde de değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.