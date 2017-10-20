Gaziantep'ten Mardin'e yardım eli

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Armağan ve Konur köylerinde eğitim gören 38 öğrenciye yardımda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Şerif Doğan'ın çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, öğrencilere kışlık ayakkabı, mont, eğitim malzemeleri ve çeşitli hediyeler ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Şerif Doğan, dernek yetkililerinin yardım çağrısına sessiz kalmamalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Bölgede 3 aydır görev yaptığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Geldiğim günden bu yana bütün köy ve mezraları dolaşıp bölge halkının yaşam kültürünü ve temel ihtiyaçlarını anlamaya çalıştım. Bu süre zarfında eğitim ve öğretimi de önceliklerimiz arasına aldık. Öğrencilerimizin çoğu, zor şartlarda eğitimlerini sürdürüyorlar. Biz jandarma olarak eğitime destek vererek 15 yıl sonra yetişkin olacak nesli yetiştirmeye çalışıyoruz. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği gönüllülerinin, burada aramızda bulunması ve bizimle aynı derdi paylaştıklarını görmek bizi çok memnun etti. Davetimize icabet ederek gelen yetkililere ve gönüllülere, bütün ihtiyaç sahipleri ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Allah çalışmalarını bereketlendirsin, kendilerinden razı olsun."

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Halil Karafak ise jandarmanın ve öğretmenlerin bölgede canla başla çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Teröristlerin zarar vermeye çalıştığı köylerde, jandarma ve öğretmenler büyük bir mücadele içindeler. Bölge idarecileri çocuklara ve köy halkına verdikleri destekle eğitim ve güvenliklerini sağlamaya çalışıyorlar. Dağ köylerinin ilçenin en ücra noktalarında bulunuyor olması ve şartların çok zor olması öğretmenleri bu eğitim aşkından uzak tutmuyor. Bazı bayan öğretmenler aylık 700 lira yol ücreti ödeyerek köye varıp günlük eğitimi sürdürmeye çalışıyor. Dünyanın dört bir yanında kardeşliğin, paylaşmanın ve adaletin hakim olması için din, dil, ırk, renk, görüş ayrımı yapmaksızın tüm mağdur ve mazlumlara ihtiyaç duydukları yardım ve desteği ulaştırmayı şiar edindik. Biz cennet vatan Türkiyemizin her noktasında eğitimli bir neslin yetişmesine vesile olmak için de, var gücümüzle çalışıyoruz."