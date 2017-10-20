Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor'un U-17 takımında forma giyen 16 yaşındaki Harun Ezer, Gebze'de trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Bülent Şenel'in kullandığı 34 ABT 786 plakalı otomobil, TOSB mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezer'e çarptı.

Kazada, yaralanan otomobilin sürücüsü Şenel Fatih Devlet Hastanesi'ne, Ezer de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ezer, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, U-17 takımında oynayan 16 yaşındaki başarılı futbolcu Harun Ezer'in dün akşam antrenman dönüşü evine giderken Gebze'de trafik kazası geçirdiği ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Darıca Gençlerbirliği'nde futbol yaşamına başlayan ve ardından Kartalspor forması giyen Harun'un geçen sezon Kocaeli Birlikspor'a transfer olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Evladımız Harun'un acı haberi kulübümüzde derin üzüntü yaratmıştır. Kocaeli Birlikspor ailesi olarak genç sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.



