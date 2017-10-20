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Sahte kimlikle tedavi olmaya çalışan terörist yakalandı

20 Ekim 2017 Cuma, 10:32

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sahte kimlikle tedavi olmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK mensubu kadın yakalandı.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi H.D, kırsal alanda yakalandığı hastalığın tedavisi için Kayseri'ye geldi.

Kentteki bir akrabasının yanına yerleşen ve farklı hastanelerde sahte kimlik kullanarak tedavi gören H.D, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

H.D'nin, 2004'te PKK/KCK'nın kırsal alan kadrolarına katıldığı, Kandil ve Kuzey Irak'ın birçok bölümünde 11 yıl faaliyette bulunduktan sonra yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticilerince tedavi için Türkiye'ye gönderildiği belirlendi.

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