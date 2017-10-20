Sivas'ta doğalgaz patlaması: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında anne ile oğlu yaralandı.
Yıldırım Mahallesi'ndeki Nurettin Yazıcı'ya (59) ait dairede gece saatlerinde patlama meydana geldi. Evin kapı ve pencerelerinin kırılmasına, bazı duvarların yıkılmasına neden olan patlamada, Nurettin Yazıcı ile evde bulunan annesi Fatma Yazıcı (96), yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurettin Yazıcı ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Patlama sonrasında birçok ev eşyasının metrelerce uzağa savrulduğu görüldü. Olayın ardından yapılan incelemelerde, patlamanın mutfaktaki ocağa giden doğal gaz hortumundan kaynaklandığı belirlendi.
Yazıcı'nın alt kat komşusu Ünal Toprak, gece 01.15 sıralarında patlama sesine uyandıklarını bildirdi.
6 katlı binanın 5. katında bulunan ve kullanılamaz hale gelen dairede, polis ekiplerince çalışma başlatıldı.