Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi Trabzonspor

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İlk kez mücadele ettiği ligde 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Malatya ekibi, 8 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.
Sarı-siyahlı ekip, 16 Eylül'de Bursaspor maçıyla açılan yeni stadında, taraftarlarına henüz galibiyet sevinci yaşatamadı. İç sahada 5. haftada Bursaspor'a 4-2 yenilen Malatya temsilcisi, 7. haftada da Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stadında yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini almak isteyen Malatya ekibi, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.