Adana'da bisiklet hırsızlığı kamerada

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yaptığı bisiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.
Pınar ve Yurt mahallelerinde son bir ayda 2 bisiklet, apartman bahçesinden kilidi kırılarak çalındı.
Şikayetler üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanlardan birinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekipler, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlı Murat U'yu kent merkezinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine, zanlının binanın bahçesinde gezindikten sonra bir bisikleti alıp uzaklaşması yansıdı.