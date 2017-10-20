Cilvegözü Sınır Kapısı'nın ticari tırlara açılması

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, ticari tırların çıkışlarına izin verilmesinin ardından başlayan yoğunluk sürüyor.

Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısından insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos itibarıyla kapatılan sınır kapasında, iki gün önce yeniden başlatılan geçişler kapsamında tırlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin ardından çıkış yapan tırlar, ara bölgede bulunan aktarım alanında, taşıdıkları gıda, tekstil, sebze ve meyve, otomobil, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya gibi malzemeleri Suriye tarafından gelen araçlara boşaltıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aynı şekilde insani yardım malzemelerinin de çıkışları devam ediyor.