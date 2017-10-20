Gümüşhane'de ceviz hasadı başladı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yılda yaklaşık 5 bin ton üretilen coğrafi işaretli ürünler pestil ve kömenin ham maddesi cevizde hasada başlandı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Edip Birşen, Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünde ceviz hasadına başlanması dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte uzun yıllardır ceviz yetiştirildiğini söyledi.

Cevizin bölgede adaptasyon yeteneğinin çok yüksek olduğunu belirten Birşen, hemen hemen her bahçede ceviz ağacı bulunduğuna işaret etti.

Birşen, cevizin, Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve kömenin ham maddesi olduğunu anımsatarak, "Pestil ve köme yıllık 5 bin ton üretim miktarına ulaştı. Bu sektörde bin kişiye yakın da istihdam oluştu." dedi.

Yaptıkları analizlerin, sektörün ceviz ihtiyacının her geçen gün arttığını gösterdiğine dikkati çeken Birşen, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın verdiği yüzde 50 hibelerle tarıma dayalı sanayi büyümektedir. Buna paralel olarak da ham madde ihtiyacını karşılamak üzere bölgemizde münferit olarak dikilmiş ceviz ağaçlarının yanında daha çok modern kapama bahçeleri oluşumunu hedefledik. Hazırladığımız Ceviz Eylem Planını Bakanlığımıza sunduk. Bu kapsamda ilk etapta 3 bin 500 dönüm alandaki kapama ceviz bahçelerine 50 bin ceviz fidanı diktik. Buralarda damlama sulama sistemleri kuruldu, sulama havuzları oluşturuldu. Fidanların hepsi tuttu, bu da projenin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor."

Birşen, cevizin son 3, 4 yıldır ilkbaharda yaşanan geç don olaylarından etkilendiğini dile getirerek, bu durumun önüne geçmek için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Çalışmaların, 1 Mayıs'tan sonra çiçek açan ferno fernette türü cevizin bölge için uygun olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Birşen, bu veriyi dikkate alarak gelecek yıl bu türde 50 bin ceviz fidanını daha toprakla buluşturacaklarını aktardı.

Birşen, Gümüşhane'de önemli bir sektör olan pestil ve kömenin ham madde ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarına işaret ederek, aynı zamanda yetiştirdikleri aroması ve yağ oranı yüksek cevizi diğer illere satarak üreticilerin gelir seviyesini artırmayı istediklerini belirtti.

Cevizin, birim alandan yüksek gelir elde edilebilen ürün olduğunu vurgulayan Birşen, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'yi adeta ceviz vadisi yapmayı hedefliyoruz. Şehrimizdeki 30 pestil ve köme işletmemizin yılda yaklaşık 5 bin ton üretimi var. Bu da demek oluyor ki yılda yaklaşık bin 500 ton cevize ihtiyaç var. Bu yıl diktiğimiz 50 bin ceviz fidanı 5 yıl sonra bu ihtiyacı karşılayacak. İklim şartlarının iyi gitmesinden dolayı bu yıl iyi rekolte bekliyoruz."

Üretici Erkan Bayrak ise bu yıl ceviz rekoltesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Topladıkları cevizden tüketebilecekleri kadarını ayırdıklarını, geri kalan kısmını ise sattıklarını ifade eden Bayrak, "Ceviz fiyatı, ürünün kalitesine göre değişiyor. Ortalama 30-35 liradan satıyoruz." dedi.