Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı

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YOZGAT (AA) - Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin ekim olağan meclis toplantısı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde başladı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’in vekaleten başkanlık yaptığı toplantıda, belediyeler arası işbirliğinin sağlanması, üye olmayan belediyelere ücretli eğitim verilmesi gibi konular değerlendirildi.

Toplantı sonrası, AA muhabirine açıklama yapan Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak her yıl 4 meclis toplantısı yapıldığını ve 2017'nin 3'üncü toplantısının Sorgun’da yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Birliğin 20. kuruluş yıl dönümü olmasının da toplantıya ayrı bir önem kattığını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

"Bugün ilçemizde birliğimize üye 113 belediye başkanını konuk ediyoruz. Bu yıl birliğimize yeni üye olacak Akdağmadeni Belediyesi ile Yerköy Belediyesinin de burada üyeliğe kabul işlemleri yapılacak. Gündem gereği öğleden sonra yapılacak olan toplantıya Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ da katılacak. Yarın bir gezi düzenleyeceğiz. Önce Sorgun jeotermal ısıtma, jeotermal sera, ardından Kabalı Meyve Bahçesi, sonra Sarıkaya ve daha sonra da Yozgat’a geçeceğiz. Sorgun Belediyesi olarak konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız."

Başkan Şimşek, toplantının pazar günü sona ereceğini kaydetti.