Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

20 Ekim 2017 Cuma, 11:11

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 polis gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 20 polis hakkında yakalama kararı alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Kocaeli'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, firari durumdaki 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Dubai merkezli şirketten Kocaeli'ye yatırım planı
YEREL

DUBAİ MERKEZLİ ŞİRKETTEN KOCAELİ'YE YATIRIM PLANI
Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL

GENÇ FUTBOLCU TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulundu
YEREL

KOCAELİ'DE ÇALILIK ALANDA KADIN CESEDİ BULUNDU
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Milli sporcular öğrencilerle buluştu
YEREL

MİLLİ SPORCULAR ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
&quot;11. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Kupası&quot;na doğru
YEREL

"11. ULUSAL VE ULUSLARARASI SAZAN BALIĞI KUPASI"NA DOĞRU