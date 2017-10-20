Gaziantep'te "elektronik bilet sisteminde açık olduğu" iddiası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep'te vurgun" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, haberde yer alan, "Gaziantep’te 2006 yılından bu yana toplu ulaşımda kullanılan akıllı kartla (Kart 27) ilgili son iki yılın hesaplarında 6,5 milyon lira açık tespit edildiği" iddiasının tam tersi yönde olduğu belirtildi.

"Mesnetsiz bir iddia" üzerine kurgulanan haberin tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şöyle ki 10 yıldır (2006-2016) devam eden Kart 27 Elektronik Bilet Sistemi'nin sözleşme süresi sona ermiştir. Belediyemiz yaptığı alımlarda, iş bitiminde geçici kabul işlemi öncesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır. Uzman bilirkişilere belediyemizce yaptırılan geçici kabul öncesi incelemede, bu açık tarafımızca tespit edilerek ilgili firmadan bu bedel talep edilmiş ve ilgili firma da bu açığı kabul ederek tespit edilen bu tutarı kurumumuza ödemiştir. Sayıştay’a da bu durum belediyemizce bildirilmiştir. Özünde söz konusu hesaptaki eksiklik Sayıştay denetiminden önce belediyemizce tespit edilmiş olup, tutarın kurumumuza tahsisi sağlanmıştır. Gazetede yayımlanan haberin mesnetsiz, maksatlı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği gayet açıktır. Haber ile ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yasal tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtir, kamuoyunun takdirlerine sunarız."