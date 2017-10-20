Kaçan terörist "lösemi hastasıyım" diyerek saçlarını kazıtmış

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmadan kaçtıktan 12 gün sonra yakalanan teröristin, tanınmamak için Dalaman'da gittiği berbere kendisini lösemi hastası olarak tanıtıp saçlarını kazıttığı, kaçış sürecinde çoban kulübelerinden erzak ve narenciye bahçelerinden portakal çalarak hayatta kaldığı ortaya çıktı

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kaçtıktan sonra Dalaman ilçesinde yakalanan ve Muğla Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan "Reşit" kod adlı PKK’lı terörist Serbest Şenlik ile kendisini Çanakkale'den almaya gelen akrabası B.Ş'nin ifade işlemleri devam ediyor.

Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin, bir teröristin de sıkıştığı portakal bahçesinde üzerindeki el bombasını patlatarak ölümünün ardından devam eden operasyon sonucu 17 Ekim'de yakalanan teröristin Köyceğiz’den, Ortaca'ya ardından Göcek üzerinden Dalaman’a ulaştığı tespit edildi. Terör örgütü mensubunun sorgusunda, kaçtığı 12 gün boyunca katettiği 50 kilometrelik yolda ormanlık arazide bulduğu çoban kulübelerinde, boş gördüğü barakalarda konaklayıp evlerden gıda maddesi çalarak hayatta kaldığı, gündüzleri de geçtiği bölgelerde bulunan narenciye bahçelerine girerek çaldığı portakalları yediği ortaya çıktı.

Dalaman’a geldikten sonra internet üzerinden ailesiyle irtibata geçen teröristin, Çanakkale’den otobüsle Dalaman’a kendisini almaya gelen yakın akrabasıyla buluşmayı beklediği saptandı.

- "Lösemiyim" yalanı

Teröristin Dalaman ilçesinde akrabasını beklerken tanınmamak için imajını değiştirmeye çalıştığı, Dalaman’da gittiği berbere "lösemi hastası" olduğunu söyleyerek saçlarını kazıttırdığı tespit edildi.

Tıraş olduktan sonra bir restorana giderek çorba içen terörist daha sonra kendisini almaya gelen akrabasıyla ilçe merkezinde buluştuğu sırada Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Teröristi Çanakkale’den almaya geldiği ve akrabası olduğu belirlenen B.Ş. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca yaşamını yitirmiş, diğer teröristin yakalanması için operasyon sürdürülmüştü.