Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Saavedra Uşak'ta

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UŞAK (AA) - Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, "Kolombiya ve Türkiye devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ardından iki ülke arasındaki ticari ilişkiler yüzde 120 arttı" dedi.

Saavedra, Uşak Valisi Salim Demir'i ziyaret etti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde geliştiğini belirten Büyükelçi Saavedra, bunda iki ülke devlet başkanlarının görüşmelerinin etkili olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Hava Yolları'nın Kolombiya'ya direkt uçuşların yapılmasını sağlamasının ilişkileri kuvvetlendirdiğini kaydeden Saavedra, "Kolombiya ve Türkiye devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ardından iki ülke arasındaki ticari ilişkiler yüzde 120 arttı. THY'nin direkt uçuşları ile gelen giden insan sayısı 4 kat artı. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması ile ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki ocak ayında Kolombiya'ya Türk heyetini ziyareti olacak, bu ziyaretin ilişkileri daha da kuvvetlendireceğini düşünüyorum. Özellikle turizmin gelişmesi önemli, eğitim alanında da iş birliği yapmalıyız." dedi.

Uşak Valisi Salim Demir ise ekonomik ve sosyal konularda Kolombiya ile ortak çalışma yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Demir, büyükelçi Saavedra'ya Uşak kilimi ile Karun hazinelerinin en değerli parçalarından olarak bilinen Kanatlı Deniz Atı Broşu figürünün yer aldığı plaket verdi.

Büyükelçi Saavedra ise Vali Demir'e kol düğmesi ve kolye hediye etti.