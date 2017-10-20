Sosyal medyadan FETÖ/PDY propagandasına gözaltı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 kişinin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunup FETÖ/PDY propagandası yaptığını tespit etti.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler M.K, B.K. ve Y.A. ile özel sektör çalışanı A.Y. ve C.K. eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.