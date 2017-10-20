İdlib'de çatışmasızlık bölgesi

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HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklerden trenle nakledilen askeri araç ve malzemeler, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

İskenderun Garı'na gelen malzemeler burada askeri personel tarafından vagonlardan indirilip askeri araçlara yüklendi.

Ayrıca, aralarında zırhlı paletli personel taşıyıcıları ve askeri araçların olduğu konvoy da Hatay'a geldi.

Askeri araçlar daha sonra ilgili birliklere hareket etti.

