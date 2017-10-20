Minik Furkan karanlık dünyasını aydınlatacak yardım elini bekliyor

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ZONGULDAK (AA) - FERDİ AKILLI - Zonguldak'ta, iris ve lens gelişimi bozukluğunun yanı sıra göz tansiyonu nedeniyle görme yeteneklerini kaybeden 5 yaşındaki Furkan Deniz Çoban, kök hücre nakli için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Maden işçisi olarak çalışan Recai (32) ile ev kadını Selma Çoban (33) çiftinin tek çocukları olan Furkan Deniz Çoban'a, iris ve lens gelişimi bozukluğunun yanı sıra göz tansiyonu teşhisi konuldu.

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene edilen Furkan'ın görme yeteneklerinin iris ve lens gelişimi bozukluğunun yanı sıra göz tansiyonuna bağlı olarak kaybolduğu söylendi.

İstanbul'da çeşitli tedaviler yapılan ve çok az da olsa görme yetisini kazanan Furkan, kök hücre nakliyle karanlık dünyasının aydınlanacağı günü bekliyor.

Baba Recai Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında çalıştığını ve oğlunun doğumunun ardından gözlerinin kapalı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Çocuğunun durumunu öğrenmelerinin ardından çeşitli hastanelere gittiklerini anlatan Çoban, "Oğlumu tedavi yaptırarak belli bir seviyede gözlerini açtırabildik. Tedavisi için İstanbul'a gittik. Bize burada kornea nakli yapıldı ancak o da olmadı. Geçen yıl tekrar doktoruna gittiğimizde bize, 'kök hücre nakli' yapılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 2 ay önce de yine İstanbul'da özel bir doktora gittik. O da bize, 'Samsun'da bir arkadaşının olduğunu' söyledi ancak kendisine ulaşamadığı için de geri dönüş yapılmadı. Oğlum da göz tansiyonu var, o da sinirlerine zarar veriyor. Eğer kısa zamanda kök hücre nakli olmazsa gören gözleri de görmeyecek ve ışığı kapanacak. Kök hücre naklinin ardından gözlerinin açılması için kornea nakli yapılacak." diye konuştu.

- "Tedavisi yapılmazsa gören ışığını da kaybedeceğiz"

Oğlunun tedavisi için önceliklerinin iyi bir göz doktoru ve sonrasında hayırsever birisi olduğunu ifade eden Çoban, şöyle devam etti:

"Maddi durumumuz olmadığı için elimizden bir şey gelmiyor. Bu yüzden devlet büyüklerimizden ve yardımseverlerden parasal yönden değil tedavisi için yardım bekliyorum. Ben çocuğumun görmesini istiyorum. Tedavisi yapılmazsa gören ışığını da kaybedeceğiz. En kısa zamanda tedavisinin yapılmasını arzu ediyorum. Oğlumun en azından beni ve annesini görmesini istiyorum. Gerekirse tek gözü görsün bu bizim için sevinçtir. Tek başıma ben elimden geldiğince bir şeyler yapabiliyorum. Tedavisini gidebilirsek 6 ayda bir veya yılda bir gidebilirsek yaptırabiliyorum."

Furkan Deniz ise ameliyatı istediğini ancak canının yandığını belirterek, büyüdüğünde imam hatip olmak istediğini söyledi.



