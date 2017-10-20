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Aydın Ticaret Borsası

20 Ekim 2017 Cuma, 12:27

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 8,5 ile 18,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı kalemlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Sığır 7.200 7.425,74
Sıra mısır 0,78 0,78
Kuru incir8,5
18,5

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