Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 8,5 ile 18,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı kalemlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sığır
|7.200
|7.425,74
|Sıra mısır
|0,78
|0,78
|Kuru incir
|8,5
|18,5
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 8,5 ile 18,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı kalemlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sığır
|7.200
|7.425,74
|Sıra mısır
|0,78
|0,78
|Kuru incir
|8,5
|18,5