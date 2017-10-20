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ADANA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçilerle ilgili "1 milyona yakın, ailesiyle beraber 5 milyon civarında büyük bir kitle var. Bunların huzursuzluğu ve sıkıntıları uzun yıllardır devam ediyor. Bu konuda 15 sene boyunca hiç bu kadar umutlu olmadım. Yıl sonuna kadar biteceği kanaatindeyim ama Türk-İş olarak talebimiz, bununla ilgili işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olmasıdır." dedi.

Atalay, Demiryol-İş Sendikası Adana Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, taşeron işçilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Taşeronlarla ilgili meselenin bu yıl bitmeden çözüleceği yönünde devletin yetkililerinin açıklama yaptığını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"1 milyona yakın, ailesiyle beraber 5 milyon civarında büyük bir kitle var. Bunların huzursuzluğu ve sıkıntıları uzun yıllardır devam ediyor. Bu konuda 15 sene boyunca hiç bu kadar umutlu olmadım. Yıl sonuna kadar biteceği kanaatindeyim ama Türk-İş olarak talebimiz, bununla ilgili işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olmasıdır. Bu arkadaşlarımızın 4'te 1'i sendikalı gerisi değil. En azından büyük şehirlerde bu arkadaşlarımızın temsilcileri var. Her ilden bir bayan, bir erkek taşeron işçisi Ankara'ya çağrılsın, biz de o toplantıda olalım. Bizzat yaşayanlarla ilgili talepleri ilgili bakanlıklar dinlesin. Ondan sonra karar verelim. Bu mesele de Türkiye, kamuoyu gündeminden kalksın. Taşeron işçiler de işlerine giderken ve evlerine geldiklerinde huzurlu ve mutlu olsunlar. Kıdem tazminatından, sosyal haklardan mahrum bu çok kötü bir çalışma şekli. Temenni bu 1-2 ay içerisinde ülke gündeminden bu konu kalkar."

- İş kazaları

Atalay, son 8 ayda bin 338 kişinin bir bölümünün iş kazası, bir bölümünün de iş cinayetine kurban gittiğini dile getirdi.

Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen göçüğe değinen Atalay, "Birkaç gün önce Şırnak'ta birilerinin kapalı dediği, birilerinin açık dediği ocakta 7 insanımız göz göre göre toprağın altında can verdiler. Onun öncesinde Siirt Madenköy'de oldu. Son 3 yılda Ermenek, Soma'da oldu." dedi.

Atalay, günde ortalama 200 bin kişinin madenlerde çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunların 130 bini kömür madeninde, geri kalanı mermer, bakır, altın ve kumda çalışıyor. 200 bin kişinin bu işlerle ilgilendiği, çalıştığı bir ortamda dünyanın en geri kalmış ülkesinde bile günde 10 işçi iş kazasına, iş cinayetine kurban gitmiyor. İnsanları yaşatmakla ilgili devlet çalışma yapmak durumunda. İşçi Sağlığı İş Güvenliği gibi mükemmel bir kanun yapıldı. Kanunu uygulamazsanız bu kanunun bir önemi kalmıyor. Onun için birinci önceliğimiz imkan varsa kazalarla ilgili sayıyı sıfıra indirmek, imkanlar nisbetinde de ne kadar düşürebiliyorsak bunu aşağıya çekmek. Ağır yaptırımlar uygulamalı. Birisi kapalı ocağı çalıştırıp da orada insanlar ölüyorsa ha silahla, ha ocakta insanların ölmesine sebep olmuşsun. Bununla ilgili biz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz."