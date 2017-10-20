54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek 54. Uluslararası Antalya Film Festival'deki kortejde halkla bir araya gelecek Türk sinemasının ve televizyon dünyasının ünlüleri açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk sineması ve televizyon dünyasının ünlü yıldızlarının festivalin yarın gerçekleşecek geleneksel kortejinde ve açılış töreninde Antalyalılarla buluşacağı belirtildi.
Açıklamada, isimlerine yer verilen bazı ünlüler şöyle:
"Fadik Sevin Atasoy, Necati Şaşmaz, Şoray Uzun, Birol Güven, Mehmet Ali Erbil, Murat Cemcir, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem, Christopher Walken, Juliette Lewis, Elia Suleiman."
Yarın başlayacak olan festival, 27 Ekim'de sona erecek.