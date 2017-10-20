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Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçük

20 Ekim 2017 Cuma, 12:42

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta ruhsatsız faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin öldüğü göçükle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol kararıyla salıverildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde ruhsatsız işletilen bir kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ağır yaralandığı göçüğün ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan gözaltına alınan F.Y, B.A. ve M.E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından Şırnak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 kişi, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı.







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