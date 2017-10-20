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Şanlıurfa'daki "evlenme vaadiyle" dolandırıcılık

20 Ekim 2017 Cuma, 12:43

ŞANLIURFA (AA) - Afyonkarahisar'dan gelin almak için Şanlıurfa'ya giden Gökhasan ailesinin yaklaşık 50 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla aranan gelin adayı, gözaltına alındı.

Gökhasan ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kendisini "Nur Demir" olarak tanıtan kişinin İ.Ü. (18) olduğunu belirledi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gökhasan ailesinin avukatı Sezai Canbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkileri Satılmış ve oğlu Tahsin Gökhasan'ın söz konusu durumdan dolayı mağdur edildiğini belirtti.

Kısa sürede zanlılardan birini yakalayan polis ekiplerine teşekkür eden Canbek, "Bu olay tamamen dolandırıcılık olayı. Halim Demir olduğu belirtilen adam da gelin adayının babası değilmiş. Kız yakalandı, inşallah diğer zanlılar da biran önce tespit edilir ve müvekkillerimin yaşadığı sıkıntı bir nebze olsun giderilir." dedi.

Canbek, şüphelinin, gelin adayı olarak tanıtılan kişinin kendisi olduğunu itiraf ettiğini sözlerine ekledi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Satılmış Gökhasan, yaklaşık 15 gün önce, oğlu Tahsin Gökhasan'ı evlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'daki bir tanıdıkları aracılığıyla tanıştıkları ve kendilerini Halim Demir ve kızı Nur Demir olarak tanıtan aileye 15 bin lira başlık parası, 23 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık çeyiz malzemesi vermiş ancak düğüne bir hafta kala bu kişiler kayıplara karışmıştı.


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