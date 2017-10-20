"Et fiyatlarında kalıcı çözümler arıyoruz"

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VAN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız." dedi.

Bakan Fakıbaba, çeşitli açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Ferit Melen Havalimanında, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

Buradan Van Valiliğine geçen Fakıbaba, Vali Zorluoğlu'nu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık görevine getirilmesinin üzerinden 3 ay geçtiğini ve bu sürede sürekli dolaştığını belirten Fakıbaba, "Van benim için çok farklı. Iğdır'da görev yaptığımda hep Van'a gelir ve buradan ailemle kahvaltı yaparak ayrılırdım. Van ile ilgili gerekli bilgileri sürekli alıyorum. Van her şeyin en güzeline layık. İnşallah, milletvekillerimizle, valimizle, il teşkilatımızla elimizden geldiği kadar her türlü görevi yapmaya hazırız. Arkadaşlarımızın çok kısa zamanda güzel işler yaptıklarını öğrenmek beni mutlu etti. Bundan sonra da bu hizmetler devam edecektir." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak Van'a ayrı bir önem verdiğini bütün Vanlıların bilmesi gerektiğini ifade eden Fakıbaba, kentin hayvancılık konusunda eskiden beri çok önemli bir il olduğunu, eski şanına layık şekilde hayvancılığına devam edeceğine inandığını söyledi.

- "Et fiyatlarında kalıcı çözümler için çalışıyoruz"

Fakıbaba, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek kente gelen İranlı turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Fakıbaba, bu sırada bir esnafın, "Hayvancılık bölgesinde yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 liradan yiyoruz. Fiyatların düşürülmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz." demesi üzerine şunları kaydetti:

"Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye'de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van'da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz."

Esnaf ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesince kurulan Sürekli Eğitim Merkezinin açılışını yapan Fakıbaba, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Geleceğin teminatı olan gençlerin daha iyi eğitim alabilmeleri için büyük imkanların sunulduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sıcak bir sınıfta öğrenciler var. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. İnanıyorum siz bunu iyi değerlendireceksiniz. Birbirinize sahip çıkın. Farklı fikirlerden olabilirsiniz ama bir ülkemiz, bir Vanımız, bir bayrağımız var. Buna sahip çıkalım. Gerçekten sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim her şeyimizsiniz. Sizlerle ülke daha ileriye gidecek. Farklı insanlar bir arada, Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı yarın İranlısı gelebilir. Ne güzel bir zenginlik. Gerçek bir mozaik. Herkes aynı şeyi düşündüğünde güzellik oradan çıkmıyor ama farklı şeyler olduğu zaman güzellikler ortaya çıkıyor. Sizleri yürükten seviyorum, başarılı olmanız için dua ediyorum. Benim de çocuklarım var. İnşallah hepiniz meslek sahibi olacak, evleneceksiniz ve ülkenizde mutlu olacaksınız. Birbirinizi sevin. Bir tek şey var sevgi. Sevmeyi sevin. Birbirinizi, ülkemizi, çalışmayı, üretmeyi ve ideallerinizi sevin. Hayalleriniz olsun, hayali olmayanın başarısı olamaz. Bu ülke büyük bir ülke ve sizler başarılı olacaksınız. Daha önce de gelmiştim. Şimdi çok farklı bir Van ile karşılaştım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bakan Fakıbaba, açılışın ardından cuma namazı için Hz. Ömer Camisi'ne geçti.