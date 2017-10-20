Fiyatları akademisyenlerin belirlediği "Marka kantin"

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce başlatılan "marka kantin" projesi kapsamında pilot olarak uygulamanın yapıldığı kantinde fiyat hesaplamaları akademik olarak yapıldı. Kantinde fiyatlar öğrenciler düşünülerek belirleniyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesindeki kantinin açılışında üniversitenin tüm okul kantinlerini öğrenciler için daha hesaplı ve konforlu hale getirmek için proje başlattıklarını söyledi.

Öğrenci memnuniyetinin en önemli amaçları olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Anketlerde kantin memnuniyetlerinin düşük olduğunu gördük, bu kantini pilot proje olarak ele aldık, akademik bir komisyon oluşturduk, sağlıklı gıdaların tüketileceği ve konforlu bir kantin oluşturuldu." dedi.

Tabakoğlu, adını da öğrencilerin belirleyeceği bir yarışma düzenleyeceklerini ve bu marka ile diğer revizyona gidecek kantinlerde uygulama yapacaklarını anlattı.

- Akademik fiyatlar

Çayın aromasının daha iyi hissedilmesi için PH değerini tutturmak amacıyla filtrelemeden geçirilerek çay demlenen kantinde fiyatları da akademisyenler belirliyor.

Kantinin uygulama projesindeki ekipte yer alan TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Doç. Dr. Ahmet Atakişi, yaptıkları fiyat belirleme politikasının "daha önce hiç rastlanılmayan bir uygulama" olduğunu söyledi.

Öğrencilere tek tek meyvelerin de satıldığı makul fiyatlı bir kantin oluşturduklarını ifade eden Atakişi, "Bu kantinde kar payı değil öğrenci düşünülerek bir fiyat politikası akademik ve bilimsel olarak belirleniyor. Cirosu da geçen yıla oranla yüzde 200 artmış durumda" diye konuştu.

Bu sırada teşekkür edip, kantini çok beğendiklerini belirten öğrencilerden bazıları, 3 lira olan çorba fiyatının düşürülmesini istedi.

Rektör Tabakoğlu da fiyatları olabilecek en makul seviyeye indirmek için akademisyenlerin hesaplamalar yaptıklarını ancak şartları biraz daha zorlayabileceklerini ifade etti.















