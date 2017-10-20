"Hudut kartalları" sınırdan geçirmiyor

EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçak geçişleri önlemek amacıyla sınırda nöbet tutan "hudut kartalları", on ayda 15 bin 109 kişiyi yakaladı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, 24 saat 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de düzensiz göçe karşı müdadele veriyor.
Hudut askerleri 10 ayda yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçmek isteyen Afganistan, Pakistan, Filistin, Eritre, Somali, Myanmar, Fas, Cezayir, İran, Tunus, Çin, Lübnan, Irak, Bangladeş, Suriye, Gürcistan, Mısır, Sri Lanka, Nepal, Libya, Vietnam uyruklu 15 bin 109 kişi yakaladı.
Kaçak ve sığınmacılar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Öte yandan bu zaman diliminde Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK üyesi oldukları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.