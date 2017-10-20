Muratbey Uşak, Darüşşafaka'yı konuk edecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, takımdaki eksiklikler nedeniyle maçın zor olacağını söyledi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmaya üç eksikle çıkacaklarını ancak seyircilere keyifli bir maç izleteceklerini kaydetti.

Richard Solomon ve Darnell Miles'ın uzun sürecek sakatlıkları nedeniyle takıma kısa sürede bir pivot oyuncuyu transfer edeceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Darüşşafaka maçı öncesi sakatların durumu can sıkıyor. Önce Richard Solomon arkasından Darnell Miles, dün de hastalığından dolayı serum takılan Mutlu Demir maçta olmayacak. Hazırlıklara devam ediyoruz. Eksiklerimiz nedeniyle Darüşşafaka maçı zor olacak. Kısa sürede uzun bir pivot kadromuza katacağız. Eksiğimizi kapatıp tam takım olarak parkelerde yer alacağız. Bu karşılaşmada forma giyemeyeceklerin açığını sahadaki oyuncuların kapatacağına inanıyorum. Seyircimize keyifli bir maç izletmek için yarın sahada olacağız. Tüm Uşak halkını bizi desteklemeleri için salona bekliyoruz."

Muratbey Uşak ile Darüşşafaka, yarın saat 13.00'te Uşak Üniversitesi Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda karşılaşacak.