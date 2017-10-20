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BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, "Bu coğrafyada en büyük sıkıntımız cehalettir. Cehaletin olduğu yerde terör, kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Biz istiyoruz ki okuyan bir toplum olalım." dedi.

Valilik, Belediye, Batman Üniversitesi, İl Milli Eğitim ile İl Kültür ve Turizm müdürlükleri iş birliğiyle düzenlenen "Batman 1. Kitap Fuarı" yarın açılacak.

Üniversite yerleşkesindeki hazırlıkları inceleyen Vali Deniz, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla açılacak fuara tüm vatandaşları davet etti.

Deniz, kitap okumanın insanın ufkunu geliştirdiğini, zihnini açtığını belirtti.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada en büyük sıkıntımız cehalettir. Cehaletin olduğu yerde terör, kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Biz istiyoruz ki okuyan bir toplum olalım. Bugün Suriye ve Irak'ın durumu göz önünde. Sıkıntılarımızı ancak okuyarak aşabiliriz. Yolculukta, kafede, duraklarda otobüs beklerken, kısacası her yerde kitap okuyarak bir kültür oluşturalım istiyoruz."

Vali Deniz'e, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da eşlik etti.

- Batman 1. Kitap Fuarı

Kentte 80 yayınevinin katılımıyla düzenlenen fuarda, 82 yazar imza gününde okurlarıyla buluşacak. Konferanslar ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği fuar, 29 Ekim'e kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.