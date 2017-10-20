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54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

20 Ekim 2017 Cuma, 13:56

ANTALYA (AA) - Bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında özel öğrenciler, sinema dünyasının ünlüleri için el emeği ürünler tasarladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve yabancı pekçok ünlü ismi ağırlayacak Türkiye'nin en köklü festivali "Antalya Uluslararası Film Festivali" için engelli öğrenciler çalışma gerçekleştirdi.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali Düzenleme Komitesi ile Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi arasında yapılan iş birliğiyle özel öğrenciler, katılımcılara hediye etmek için üç farklı ürün hazırladı.

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının ünlülerine, özel çocukların hazırladığı el emeği ürünler takdim edilecek.

Otantik lavanta torbası, içerisinde festivalin simgesi olan Altın Portakal heykelciğinin yer aldığı özel sabun, Antalya'nın renklerini yansıtan turuncu ve mavi renkte "Portakal magneti", festivalin gözde hediyelikleri arasında yerini alacak.

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