Karabük merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince, Karabük, Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Zonguldak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda H.T ve B.D.K. gözaltına alındı.



Daha önce gözaltına alınan 11 kişi ile H.T. ve B.D.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirildi.

Karabük, Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Zonguldak'ta, 17 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda A.B, G.Ö.Y, Y.E.A, S.K, Ö.Y, S.Ö, G.A, N.K, Ü.A, A.T. ve F.Ç. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 416 gram kubar esrar, 2,5 gram toz esrar, bir tabanca, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 66 fişek ele geçirilmişti.



